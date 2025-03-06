통화 / ILAG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ILAG: Intelligent Living Application Group Inc
0.64 USD 0.01 (1.59%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ILAG 환율이 오늘 1.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.63이고 고가는 0.67이었습니다.
Intelligent Living Application Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ILAG News
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Intelligent Living gets 180-day extension to meet Nasdaq price rule
- What's Going On With Intelligent Living Stock Thursday? - Intelligent Living (NASDAQ:ILAG)
일일 변동 비율
0.63 0.67
년간 변동
0.34 1.14
- 이전 종가
- 0.63
- 시가
- 0.64
- Bid
- 0.64
- Ask
- 0.94
- 저가
- 0.63
- 고가
- 0.67
- 볼륨
- 87
- 일일 변동
- 1.59%
- 월 변동
- 23.08%
- 6개월 변동
- 72.97%
- 년간 변동율
- -43.36%
20 9월, 토요일