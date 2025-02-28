- Visão do mercado
IFRA: iShares U.S. Infrastructure ETF
A taxa do IFRA para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 52.37 e o mais alto foi 52.69.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Infrastructure ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IFRA Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IFRA hoje?
Hoje iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) está avaliado em 52.61. O instrumento é negociado dentro de 0.19%, o fechamento de ontem foi 52.51, e o volume de negociação atingiu 277. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IFRA em tempo real.
As ações de iShares U.S. Infrastructure ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares U.S. Infrastructure ETF está avaliado em 52.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.32% e USD. Monitore os movimentos de IFRA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IFRA?
Você pode comprar ações de iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) pelo preço atual 52.61. Ordens geralmente são executadas perto de 52.61 ou 52.91, enquanto 277 e 0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IFRA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IFRA?
Investir em iShares U.S. Infrastructure ETF envolve considerar a faixa anual 39.94 - 52.69 e o preço atual 52.61. Muitos comparam 2.31% e 17.33% antes de enviar ordens em 52.61 ou 52.91. Estude as mudanças diárias de preço de IFRA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Infrastructure ETF?
O maior preço de iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) no último ano foi 52.69. As ações oscilaram bastante dentro de 39.94 - 52.69, e a comparação com 52.51 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Infrastructure ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Infrastructure ETF?
O menor preço de iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) no ano foi 39.94. A comparação com o preço atual 52.61 e 39.94 - 52.69 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IFRA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IFRA?
No passado iShares U.S. Infrastructure ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 52.51 e 12.32% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 52.51
- Open
- 52.58
- Bid
- 52.61
- Ask
- 52.91
- Low
- 52.37
- High
- 52.69
- Volume
- 277
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 2.31%
- Mudança de 6 meses
- 17.33%
- Mudança anual
- 12.32%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8