IFRA: iShares U.S. Infrastructure ETF

52.51 USD 0.11 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IFRA за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.33, а максимальная — 52.59.

Следите за динамикой iShares U.S. Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IFRA сегодня?

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) сегодня оценивается на уровне 52.51. Инструмент торгуется в пределах 0.21%, вчерашнее закрытие составило 52.40, а торговый объем достиг 497. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IFRA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Infrastructure ETF?

iShares U.S. Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 52.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.11% и USD. Отслеживайте движения IFRA на графике в реальном времени.

Как купить акции IFRA?

Вы можете купить акции iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) по текущей цене 52.51. Ордера обычно размещаются около 52.51 или 52.81, тогда как 497 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IFRA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IFRA?

Инвестирование в iShares U.S. Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 39.94 - 52.69 и текущей цены 52.51. Многие сравнивают 2.12% и 17.11% перед размещением ордеров на 52.51 или 52.81. Изучайте ежедневные изменения цены IFRA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Infrastructure ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) за последний год составила 52.69. Акции заметно колебались в пределах 39.94 - 52.69, сравнение с 52.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Infrastructure ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) за год составила 39.94. Сравнение с текущими 52.51 и 39.94 - 52.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IFRA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IFRA?

В прошлом iShares U.S. Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.40 и 12.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.33 52.59
Годовой диапазон
39.94 52.69
Предыдущее закрытие
52.40
Open
52.55
Bid
52.51
Ask
52.81
Low
52.33
High
52.59
Объем
497
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
2.12%
6-месячное изменение
17.11%
Годовое изменение
12.11%
