- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IFRA: iShares U.S. Infrastructure ETF
Курс IFRA за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.33, а максимальная — 52.59.
Следите за динамикой iShares U.S. Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IFRA
- Should You Invest in the iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA)?
- Engineering And Construction Costs Slow In September, Dampened By Steel Prices
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Data center-related power equipment market to double in next 5 years: expert
- Is iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) a Strong ETF Right Now?
- Should You Invest in the iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA)?
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- What Actually Goes Into Infrastructure Indexes?
- IFRA: A Diversified Fund To Invest In The U.S. Infrastructure
- 2025 Midyear Global Outlook
- Engineering & Construction Costs Continue To Increase In June
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Low-Carbon Opportunities In The Infrastructure Investment Landscape
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- From AI To Infrastructure: The 10 Investment Themes Defining The Next 5 Years
- iShares U.S. Infrastructure ETF Is The Best Buy Into A Hot Market (BATS:IFRA)
- Avoiding this one sector has been the key to gains for stock investors so far in 2025
- North American Construction Outlook: US Trump Boost Comes At A Cost For Canada And Mexico
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IFRA сегодня?
iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) сегодня оценивается на уровне 52.51. Инструмент торгуется в пределах 0.21%, вчерашнее закрытие составило 52.40, а торговый объем достиг 497. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IFRA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Infrastructure ETF?
iShares U.S. Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 52.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.11% и USD. Отслеживайте движения IFRA на графике в реальном времени.
Как купить акции IFRA?
Вы можете купить акции iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) по текущей цене 52.51. Ордера обычно размещаются около 52.51 или 52.81, тогда как 497 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IFRA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IFRA?
Инвестирование в iShares U.S. Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 39.94 - 52.69 и текущей цены 52.51. Многие сравнивают 2.12% и 17.11% перед размещением ордеров на 52.51 или 52.81. Изучайте ежедневные изменения цены IFRA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Infrastructure ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) за последний год составила 52.69. Акции заметно колебались в пределах 39.94 - 52.69, сравнение с 52.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Infrastructure ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) за год составила 39.94. Сравнение с текущими 52.51 и 39.94 - 52.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IFRA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IFRA?
В прошлом iShares U.S. Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.40 и 12.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.40
- Open
- 52.55
- Bid
- 52.51
- Ask
- 52.81
- Low
- 52.33
- High
- 52.59
- Объем
- 497
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 2.12%
- 6-месячное изменение
- 17.11%
- Годовое изменение
- 12.11%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8