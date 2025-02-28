- Panorámica
IFRA: iShares U.S. Infrastructure ETF
El tipo de cambio de IFRA de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 52.37, mientras que el máximo ha alcanzado 52.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Infrastructure ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IFRA hoy?
iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) se evalúa hoy en 52.52. El instrumento se negocia dentro de 0.02%; el cierre de ayer ha sido 52.51 y el volumen comercial ha alcanzado 167. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IFRA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. Infrastructure ETF?
iShares U.S. Infrastructure ETF se evalúa actualmente en 52.52. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.13% y USD. Monitoree los movimientos de IFRA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IFRA?
Puede comprar acciones de iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) al precio actual de 52.52. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 52.52 o 52.82, mientras que 167 y -0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IFRA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IFRA?
Invertir en iShares U.S. Infrastructure ETF implica tener en cuenta el rango anual 39.94 - 52.69 y el precio actual 52.52. Muchos comparan 2.14% y 17.13% antes de colocar órdenes en 52.52 o 52.82. Estudie los cambios diarios de precios de IFRA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Infrastructure ETF?
El precio más alto de iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) en el último año ha sido 52.69. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 39.94 - 52.69, una comparación con 52.51 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. Infrastructure ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Infrastructure ETF?
El precio más bajo de iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) para el año ha sido 39.94. La comparación con los actuales 52.52 y 39.94 - 52.69 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IFRA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IFRA?
En el pasado, iShares U.S. Infrastructure ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 52.51 y 12.13% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 52.51
- Open
- 52.58
- Bid
- 52.52
- Ask
- 52.82
- Low
- 52.37
- High
- 52.69
- Volumen
- 167
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 2.14%
- Cambio a 6 meses
- 17.13%
- Cambio anual
- 12.13%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8