クォートセクション
通貨 / IFRA
株に戻る

IFRA: iShares U.S. Infrastructure ETF

52.52 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IFRAの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり52.37の安値と52.69の高値で取引されました。

iShares U.S. Infrastructure ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IFRA News

よくあるご質問

IFRA株の現在の価格は？

iShares U.S. Infrastructure ETFの株価は本日52.52です。0.02%内で取引され、前日の終値は52.51、取引量は167に達しました。IFRAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares U.S. Infrastructure ETFの株は配当を出しますか？

iShares U.S. Infrastructure ETFの現在の価格は52.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.13%やUSDにも注目します。IFRAの動きはライブチャートで確認できます。

IFRA株を買う方法は？

iShares U.S. Infrastructure ETFの株は現在52.52で購入可能です。注文は通常52.52または52.82付近で行われ、167や-0.11%が市場の動きを示します。IFRAの最新情報はライブチャートで確認できます。

IFRA株に投資する方法は？

iShares U.S. Infrastructure ETFへの投資では、年間の値幅39.94 - 52.69と現在の52.52を考慮します。注文は多くの場合52.52や52.82で行われる前に、2.14%や17.13%と比較されます。IFRAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Infrastructure ETFの株の最高値は？

iShares U.S. Infrastructure ETFの過去1年の最高値は52.69でした。39.94 - 52.69内で株価は大きく変動し、52.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Infrastructure ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Infrastructure ETFの株の最低値は？

iShares U.S. Infrastructure ETF(IFRA)の年間最安値は39.94でした。現在の52.52や39.94 - 52.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IFRAの動きはライブチャートで確認できます。

IFRAの株式分割はいつ行われましたか？

iShares U.S. Infrastructure ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、52.51、12.13%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
52.37 52.69
1年のレンジ
39.94 52.69
以前の終値
52.51
始値
52.58
買値
52.52
買値
52.82
安値
52.37
高値
52.69
出来高
167
1日の変化
0.02%
1ヶ月の変化
2.14%
6ヶ月の変化
17.13%
1年の変化
12.13%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8