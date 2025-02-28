- 概要
IFRA: iShares U.S. Infrastructure ETF
IFRAの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり52.37の安値と52.69の高値で取引されました。
iShares U.S. Infrastructure ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IFRA News
よくあるご質問
IFRA株の現在の価格は？
iShares U.S. Infrastructure ETFの株価は本日52.52です。0.02%内で取引され、前日の終値は52.51、取引量は167に達しました。IFRAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares U.S. Infrastructure ETFの株は配当を出しますか？
iShares U.S. Infrastructure ETFの現在の価格は52.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.13%やUSDにも注目します。IFRAの動きはライブチャートで確認できます。
IFRA株を買う方法は？
iShares U.S. Infrastructure ETFの株は現在52.52で購入可能です。注文は通常52.52または52.82付近で行われ、167や-0.11%が市場の動きを示します。IFRAの最新情報はライブチャートで確認できます。
IFRA株に投資する方法は？
iShares U.S. Infrastructure ETFへの投資では、年間の値幅39.94 - 52.69と現在の52.52を考慮します。注文は多くの場合52.52や52.82で行われる前に、2.14%や17.13%と比較されます。IFRAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Infrastructure ETFの株の最高値は？
iShares U.S. Infrastructure ETFの過去1年の最高値は52.69でした。39.94 - 52.69内で株価は大きく変動し、52.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Infrastructure ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Infrastructure ETFの株の最低値は？
iShares U.S. Infrastructure ETF(IFRA)の年間最安値は39.94でした。現在の52.52や39.94 - 52.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IFRAの動きはライブチャートで確認できます。
IFRAの株式分割はいつ行われましたか？
iShares U.S. Infrastructure ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、52.51、12.13%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 52.51
- 始値
- 52.58
- 買値
- 52.52
- 買値
- 52.82
- 安値
- 52.37
- 高値
- 52.69
- 出来高
- 167
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- 2.14%
- 6ヶ月の変化
- 17.13%
- 1年の変化
- 12.13%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8