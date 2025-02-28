- Aperçu
IFRA: iShares U.S. Infrastructure ETF
Le taux de change de IFRA a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.33 et à un maximum de 52.59.
Suivez la dynamique iShares U.S. Infrastructure ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IFRA aujourd'hui ?
L'action iShares U.S. Infrastructure ETF est cotée à 52.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.21%, a clôturé hier à 52.40 et son volume d'échange a atteint 497. Le graphique en temps réel du cours de IFRA présente ces mises à jour.
L'action iShares U.S. Infrastructure ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares U.S. Infrastructure ETF est actuellement valorisé à 52.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IFRA.
Comment acheter des actions IFRA ?
Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Infrastructure ETF au cours actuel de 52.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 52.51 ou de 52.81, le 497 et le -0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IFRA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IFRA ?
Investir dans iShares U.S. Infrastructure ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 39.94 - 52.68 et le prix actuel 52.51. Beaucoup comparent 2.12% et 17.11% avant de passer des ordres à 52.51 ou 52.81. Consultez le graphique du cours de IFRA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Infrastructure ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares U.S. Infrastructure ETF l'année dernière était 52.68. Au cours de 39.94 - 52.68, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 52.40 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Infrastructure ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Infrastructure ETF ?
Le cours le plus bas de iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) sur l'année a été 39.94. Sa comparaison avec 52.51 et 39.94 - 52.68 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IFRA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IFRA a-t-elle été divisée ?
iShares U.S. Infrastructure ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 52.40 et 12.11% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 52.40
- Ouverture
- 52.55
- Bid
- 52.51
- Ask
- 52.81
- Plus Bas
- 52.33
- Plus Haut
- 52.59
- Volume
- 497
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- 2.12%
- Changement à 6 Mois
- 17.11%
- Changement Annuel
- 12.11%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8