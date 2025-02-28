KurseKategorien
IFRA: iShares U.S. Infrastructure ETF

52.80 USD 0.29 (0.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IFRA hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.37 bis zu einem Hoch von 52.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Infrastructure ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IFRA heute?

Die Aktie von iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) notiert heute bei 52.80. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.55% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 52.51 und das Handelsvolumen erreichte 333. Das Live-Chart von IFRA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IFRA Dividenden?

iShares U.S. Infrastructure ETF wird derzeit mit 52.80 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IFRA zu verfolgen.

Wie kaufe ich IFRA-Aktien?

Sie können Aktien von iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) zum aktuellen Kurs von 52.80 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.80 oder 53.10 platziert, während 333 und 0.42% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IFRA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IFRA-Aktien?

Bei einer Investition in iShares U.S. Infrastructure ETF müssen die jährliche Spanne 39.94 - 52.80 und der aktuelle Kurs 52.80 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.68% und 17.75%, bevor sie Orders zu 52.80 oder 53.10 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IFRA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Infrastructure ETF?

Der höchste Kurs von iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) im vergangenen Jahr lag bei 52.80. Innerhalb von 39.94 - 52.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 52.51 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Infrastructure ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Infrastructure ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) im Laufe des Jahres betrug 39.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.80 und der Spanne 39.94 - 52.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IFRA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IFRA statt?

iShares U.S. Infrastructure ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 52.51 und 12.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
52.37 52.80
Jahresspanne
39.94 52.80
Vorheriger Schlusskurs
52.51
Eröffnung
52.58
Bid
52.80
Ask
53.10
Tief
52.37
Hoch
52.80
Volumen
333
Tagesänderung
0.55%
Monatsänderung
2.68%
6-Monatsänderung
17.75%
Jahresänderung
12.72%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8