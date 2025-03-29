Moedas / HBNC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HBNC: Horizon Bancorp Inc
16.39 USD 0.26 (1.61%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HBNC para hoje mudou para 1.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.17 e o mais alto foi 16.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Horizon Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HBNC Notícias
- Horizon Bancorp anuncia dividendo de US$ 0,16 por ação pagável em outubro
- Horizon Bancorp announces $0.16 dividend per share payable in October
- Horizon Bancorp completes balance sheet restructuring ahead of plan
- Stephens raises Horizon Bancorp stock price target to $22 on balance sheet moves
- Medtronic To Rally Around 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Cemex (NYSE:CX), Albemarle (NYSE:ALB)
- Horizon Bancorp stock rating upgraded by KBW on strategic actions
- Horizon Bancorp closes $103.5 million common stock offering
- Horizon Bancorp prices $90 million common stock offering at $14.50 per share
- Horizon Bancorp launches public offering of common stock
- Horizon Bank appoints John Hatfield as SVP, director of marketing
- Horizon Bancorp stock price target raised to $18 from $17 at KBW
- Horizon Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HBNC)
- Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Horizon Bancorp (HBNC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Horizon Bancorp earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Horizon Bancorp Q2 2025 presentation: NIM expansion continues amid strong commercial growth
- Horizon Bancorp Stock: Earnings Catalysts Include Rate Cuts; Buy (NASDAQ:HBNC)
- Horizon Bancorp approves $0.16 per share dividend
- Horizon Bancorp Stock Appears Undervalued With A Positive Earnings Outlook (HBNC)
Faixa diária
16.17 16.42
Faixa anual
12.70 19.18
- Fechamento anterior
- 16.13
- Open
- 16.21
- Bid
- 16.39
- Ask
- 16.69
- Low
- 16.17
- High
- 16.42
- Volume
- 106
- Mudança diária
- 1.61%
- Mudança mensal
- -2.79%
- Mudança de 6 meses
- 9.78%
- Mudança anual
- 5.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh