Валюты / HBNC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HBNC: Horizon Bancorp Inc
16.13 USD 0.12 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HBNC за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.96, а максимальная — 16.47.
Следите за динамикой Horizon Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HBNC
- Horizon Bancorp completes balance sheet restructuring ahead of plan
- Stephens raises Horizon Bancorp stock price target to $22 on balance sheet moves
- Medtronic To Rally Around 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Cemex (NYSE:CX), Albemarle (NYSE:ALB)
- Horizon Bancorp stock rating upgraded by KBW on strategic actions
- Horizon Bancorp closes $103.5 million common stock offering
- Horizon Bancorp prices $90 million common stock offering at $14.50 per share
- Horizon Bancorp launches public offering of common stock
- Horizon Bank appoints John Hatfield as SVP, director of marketing
- Horizon Bancorp stock price target raised to $18 from $17 at KBW
- Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Horizon Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HBNC)
- Horizon Bancorp (HBNC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Horizon Bancorp Q2 2025 presentation: NIM expansion continues amid strong commercial growth
- Horizon Bancorp earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Horizon Bancorp Stock: Earnings Catalysts Include Rate Cuts; Buy (NASDAQ:HBNC)
- Horizon Bancorp approves $0.16 per share dividend
- Horizon Bancorp Stock Appears Undervalued With A Positive Earnings Outlook (HBNC)
Дневной диапазон
15.96 16.47
Годовой диапазон
12.70 19.18
- Предыдущее закрытие
- 16.25
- Open
- 16.22
- Bid
- 16.13
- Ask
- 16.43
- Low
- 15.96
- High
- 16.47
- Объем
- 1.497 K
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- -4.33%
- 6-месячное изменение
- 8.04%
- Годовое изменение
- 3.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.