HBNC: Horizon Bancorp Inc

16.62 USD 0.22 (1.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HBNC hat sich für heute um -1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.59 bis zu einem Hoch von 16.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Horizon Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
16.59 16.84
Jahresspanne
12.70 19.18
Vorheriger Schlusskurs
16.84
Eröffnung
16.84
Bid
16.62
Ask
16.92
Tief
16.59
Hoch
16.84
Volumen
131
Tagesänderung
-1.31%
Monatsänderung
-1.42%
6-Monatsänderung
11.32%
Jahresänderung
7.09%
