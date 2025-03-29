Währungen / HBNC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HBNC: Horizon Bancorp Inc
16.62 USD 0.22 (1.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HBNC hat sich für heute um -1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.59 bis zu einem Hoch von 16.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Horizon Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HBNC News
- Horizon Bancorp kündigt Dividende von 0,16 US-Dollar pro Aktie für Oktober an
- Horizon Bancorp announces $0.16 dividend per share payable in October
- Horizon Bancorp completes balance sheet restructuring ahead of plan
- Stephens raises Horizon Bancorp stock price target to $22 on balance sheet moves
- Medtronic To Rally Around 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Cemex (NYSE:CX), Albemarle (NYSE:ALB)
- Horizon Bancorp stock rating upgraded by KBW on strategic actions
- Horizon Bancorp closes $103.5 million common stock offering
- Horizon Bancorp prices $90 million common stock offering at $14.50 per share
- Horizon Bancorp launches public offering of common stock
- Horizon Bank appoints John Hatfield as SVP, director of marketing
- Horizon Bancorp stock price target raised to $18 from $17 at KBW
- Horizon Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HBNC)
- Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Horizon Bancorp (HBNC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Horizon Bancorp earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Horizon Bancorp Q2 2025 presentation: NIM expansion continues amid strong commercial growth
- Horizon Bancorp Stock: Earnings Catalysts Include Rate Cuts; Buy (NASDAQ:HBNC)
- Horizon Bancorp approves $0.16 per share dividend
- Horizon Bancorp Stock Appears Undervalued With A Positive Earnings Outlook (HBNC)
Tagesspanne
16.59 16.84
Jahresspanne
12.70 19.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.84
- Eröffnung
- 16.84
- Bid
- 16.62
- Ask
- 16.92
- Tief
- 16.59
- Hoch
- 16.84
- Volumen
- 131
- Tagesänderung
- -1.31%
- Monatsänderung
- -1.42%
- 6-Monatsänderung
- 11.32%
- Jahresänderung
- 7.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K