QuotazioniSezioni
Valute / HBNC
Tornare a Azioni

HBNC: Horizon Bancorp Inc

16.50 USD 0.34 (2.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HBNC ha avuto una variazione del -2.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.45 e ad un massimo di 16.84.

Segui le dinamiche di Horizon Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HBNC News

Intervallo Giornaliero
16.45 16.84
Intervallo Annuale
12.70 19.18
Chiusura Precedente
16.84
Apertura
16.84
Bid
16.50
Ask
16.80
Minimo
16.45
Massimo
16.84
Volume
792
Variazione giornaliera
-2.02%
Variazione Mensile
-2.14%
Variazione Semestrale
10.52%
Variazione Annuale
6.31%
20 settembre, sabato