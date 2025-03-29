Valute / HBNC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HBNC: Horizon Bancorp Inc
16.50 USD 0.34 (2.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HBNC ha avuto una variazione del -2.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.45 e ad un massimo di 16.84.
Segui le dinamiche di Horizon Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HBNC News
- Horizon Bancorp annuncia dividendo di $0,16 per azione pagabile a ottobre
- Horizon Bancorp announces $0.16 dividend per share payable in October
- Horizon Bancorp completes balance sheet restructuring ahead of plan
- Stephens raises Horizon Bancorp stock price target to $22 on balance sheet moves
- Medtronic To Rally Around 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Cemex (NYSE:CX), Albemarle (NYSE:ALB)
- Horizon Bancorp stock rating upgraded by KBW on strategic actions
- Horizon Bancorp closes $103.5 million common stock offering
- Horizon Bancorp prices $90 million common stock offering at $14.50 per share
- Horizon Bancorp launches public offering of common stock
- Horizon Bank appoints John Hatfield as SVP, director of marketing
- Horizon Bancorp stock price target raised to $18 from $17 at KBW
- Horizon Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HBNC)
- Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Horizon Bancorp (HBNC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Horizon Bancorp earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Horizon Bancorp Q2 2025 presentation: NIM expansion continues amid strong commercial growth
- Horizon Bancorp Stock: Earnings Catalysts Include Rate Cuts; Buy (NASDAQ:HBNC)
- Horizon Bancorp approves $0.16 per share dividend
- Horizon Bancorp Stock Appears Undervalued With A Positive Earnings Outlook (HBNC)
Intervallo Giornaliero
16.45 16.84
Intervallo Annuale
12.70 19.18
- Chiusura Precedente
- 16.84
- Apertura
- 16.84
- Bid
- 16.50
- Ask
- 16.80
- Minimo
- 16.45
- Massimo
- 16.84
- Volume
- 792
- Variazione giornaliera
- -2.02%
- Variazione Mensile
- -2.14%
- Variazione Semestrale
- 10.52%
- Variazione Annuale
- 6.31%
20 settembre, sabato