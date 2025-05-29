Moedas / GANX
GANX: Gain Therapeutics Inc
1.70 USD 0.12 (7.59%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GANX para hoje mudou para 7.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.62 e o mais alto foi 1.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Gain Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.62 1.74
Faixa anual
1.41 3.19
- Fechamento anterior
- 1.58
- Open
- 1.64
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Low
- 1.62
- High
- 1.74
- Volume
- 950
- Mudança diária
- 7.59%
- Mudança mensal
- -11.46%
- Mudança de 6 meses
- -10.99%
- Mudança anual
- -4.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh