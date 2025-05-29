Währungen / GANX
GANX: Gain Therapeutics Inc
1.64 USD 0.06 (3.53%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GANX hat sich für heute um -3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.61 bis zu einem Hoch von 1.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gain Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GANX News
- Gain Therapeutics verlängert Phase-1b-Studie zu Parkinson-Medikament
- Gain Therapeutics extends Phase 1b Parkinson’s treatment study
- Gain Therapeutics extends Phase 1b Parkinson’s drug trial to 12 months
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Gain Therapeutics stock at $8 price target
- BTIG lowers Gain Therapeutics stock price target to $9 on biomarker data timing
- Gain Therapeutics stock falls after announcing public offering
- Gain Therapeutics stock advances as Phase 1b trial enrollment exceeds expectations
- Gain Therapeutics increases authorized common shares to 100 million after stockholder vote
- Gain Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Gain Therapeutics Announces Oral Presentation at 2nd GBA1 Meeting
Tagesspanne
1.61 1.73
Jahresspanne
1.41 3.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.70
- Eröffnung
- 1.73
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- Tief
- 1.61
- Hoch
- 1.73
- Volumen
- 334
- Tagesänderung
- -3.53%
- Monatsänderung
- -14.58%
- 6-Monatsänderung
- -14.14%
- Jahresänderung
- -7.87%
