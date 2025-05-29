Dövizler / GANX
GANX: Gain Therapeutics Inc
1.58 USD 0.12 (7.06%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GANX fiyatı bugün -7.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.58 ve Yüksek fiyatı olarak 1.73 aralığında işlem gördü.
Gain Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GANX haberleri
- Gain Therapeutics, Parkinson hastalığı tedavisi için Faz 1b çalışmasını uzatıyor
- Gain Therapeutics extends Phase 1b Parkinson’s treatment study
- Gain Therapeutics extends Phase 1b Parkinson’s drug trial to 12 months
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Gain Therapeutics stock at $8 price target
- BTIG lowers Gain Therapeutics stock price target to $9 on biomarker data timing
- Gain Therapeutics stock falls after announcing public offering
- Gain Therapeutics stock advances as Phase 1b trial enrollment exceeds expectations
- Gain Therapeutics increases authorized common shares to 100 million after stockholder vote
- Gain Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Gain Therapeutics Announces Oral Presentation at 2nd GBA1 Meeting
Günlük aralık
1.58 1.73
Yıllık aralık
1.41 3.19
- Önceki kapanış
- 1.70
- Açılış
- 1.73
- Satış
- 1.58
- Alış
- 1.88
- Düşük
- 1.58
- Yüksek
- 1.73
- Hacim
- 732
- Günlük değişim
- -7.06%
- Aylık değişim
- -17.71%
- 6 aylık değişim
- -17.28%
- Yıllık değişim
- -11.24%
21 Eylül, Pazar