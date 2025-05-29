Devises / GANX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GANX: Gain Therapeutics Inc
1.58 USD 0.12 (7.06%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GANX a changé de -7.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.58 et à un maximum de 1.73.
Suivez la dynamique Gain Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GANX Nouvelles
- Gain Therapeutics prolonge son étude de phase 1b sur un traitement contre la maladie de Parkinson
- Gain Therapeutics extends Phase 1b Parkinson’s treatment study
- Gain Therapeutics extends Phase 1b Parkinson’s drug trial to 12 months
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Gain Therapeutics stock at $8 price target
- BTIG lowers Gain Therapeutics stock price target to $9 on biomarker data timing
- Gain Therapeutics stock falls after announcing public offering
- Gain Therapeutics stock advances as Phase 1b trial enrollment exceeds expectations
- Gain Therapeutics increases authorized common shares to 100 million after stockholder vote
- Gain Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Gain Therapeutics Announces Oral Presentation at 2nd GBA1 Meeting
Range quotidien
1.58 1.73
Range Annuel
1.41 3.19
- Clôture Précédente
- 1.70
- Ouverture
- 1.73
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Plus Bas
- 1.58
- Plus Haut
- 1.73
- Volume
- 732
- Changement quotidien
- -7.06%
- Changement Mensuel
- -17.71%
- Changement à 6 Mois
- -17.28%
- Changement Annuel
- -11.24%
20 septembre, samedi