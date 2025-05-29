통화 / GANX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GANX: Gain Therapeutics Inc
1.58 USD 0.12 (7.06%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GANX 환율이 오늘 -7.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.58이고 고가는 1.73이었습니다.
Gain Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GANX News
- 게인 테라퓨틱스, 파킨슨병 치료제 1b상 연구 연장
- Gain Therapeutics extends Phase 1b Parkinson’s treatment study
- Gain Therapeutics extends Phase 1b Parkinson’s drug trial to 12 months
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Gain Therapeutics stock at $8 price target
- BTIG lowers Gain Therapeutics stock price target to $9 on biomarker data timing
- Gain Therapeutics stock falls after announcing public offering
- Gain Therapeutics stock advances as Phase 1b trial enrollment exceeds expectations
- Gain Therapeutics increases authorized common shares to 100 million after stockholder vote
- Gain Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Gain Therapeutics Announces Oral Presentation at 2nd GBA1 Meeting
일일 변동 비율
1.58 1.73
년간 변동
1.41 3.19
- 이전 종가
- 1.70
- 시가
- 1.73
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- 저가
- 1.58
- 고가
- 1.73
- 볼륨
- 732
- 일일 변동
- -7.06%
- 월 변동
- -17.71%
- 6개월 변동
- -17.28%
- 년간 변동율
- -11.24%
20 9월, 토요일