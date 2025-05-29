Валюты / GANX
GANX: Gain Therapeutics Inc
1.63 USD 0.01 (0.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GANX за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.60, а максимальная — 1.70.
Следите за динамикой Gain Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GANX
- Gain Therapeutics extends Phase 1b Parkinson’s drug trial to 12 months
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Gain Therapeutics stock at $8 price target
- BTIG lowers Gain Therapeutics stock price target to $9 on biomarker data timing
- Gain Therapeutics stock falls after announcing public offering
- Gain Therapeutics stock advances as Phase 1b trial enrollment exceeds expectations
- Gain Therapeutics increases authorized common shares to 100 million after stockholder vote
- Gain Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Gain Therapeutics Announces Oral Presentation at 2nd GBA1 Meeting
Дневной диапазон
1.60 1.70
Годовой диапазон
1.41 3.19
- Предыдущее закрытие
- 1.64
- Open
- 1.68
- Bid
- 1.63
- Ask
- 1.93
- Low
- 1.60
- High
- 1.70
- Объем
- 556
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- -15.10%
- 6-месячное изменение
- -14.66%
- Годовое изменение
- -8.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.