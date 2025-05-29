通貨 / GANX
GANX: Gain Therapeutics Inc
1.70 USD 0.12 (7.59%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GANXの今日の為替レートは、7.59%変化しました。日中、通貨は1あたり1.62の安値と1.74の高値で取引されました。
Gain Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GANX News
- ゲイン・セラピューティクス、パーキンソン病治療薬の第1b相試験を延長
- Gain Therapeutics extends Phase 1b Parkinson’s treatment study
- Gain Therapeutics extends Phase 1b Parkinson’s drug trial to 12 months
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Gain Therapeutics stock at $8 price target
- BTIG lowers Gain Therapeutics stock price target to $9 on biomarker data timing
- Gain Therapeutics stock falls after announcing public offering
- Gain Therapeutics stock advances as Phase 1b trial enrollment exceeds expectations
- Gain Therapeutics increases authorized common shares to 100 million after stockholder vote
- Gain Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Gain Therapeutics Announces Oral Presentation at 2nd GBA1 Meeting
1日のレンジ
1.62 1.74
1年のレンジ
1.41 3.19
- 以前の終値
- 1.58
- 始値
- 1.64
- 買値
- 1.70
- 買値
- 2.00
- 安値
- 1.62
- 高値
- 1.74
- 出来高
- 950
- 1日の変化
- 7.59%
- 1ヶ月の変化
- -11.46%
- 6ヶ月の変化
- -10.99%
- 1年の変化
- -4.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K