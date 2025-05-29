Valute / GANX
GANX: Gain Therapeutics Inc
1.58 USD 0.12 (7.06%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GANX ha avuto una variazione del -7.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.58 e ad un massimo di 1.73.
Segui le dinamiche di Gain Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GANX News
- Gain Therapeutics estende lo studio di fase 1b sul trattamento del Parkinson
- Gain Therapeutics extends Phase 1b Parkinson’s treatment study
- Gain Therapeutics extends Phase 1b Parkinson’s drug trial to 12 months
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Gain Therapeutics stock at $8 price target
- BTIG lowers Gain Therapeutics stock price target to $9 on biomarker data timing
- Gain Therapeutics stock falls after announcing public offering
- Gain Therapeutics stock advances as Phase 1b trial enrollment exceeds expectations
- Gain Therapeutics increases authorized common shares to 100 million after stockholder vote
- Gain Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Gain Therapeutics Announces Oral Presentation at 2nd GBA1 Meeting
Intervallo Giornaliero
1.58 1.73
Intervallo Annuale
1.41 3.19
- Chiusura Precedente
- 1.70
- Apertura
- 1.73
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Minimo
- 1.58
- Massimo
- 1.73
- Volume
- 732
- Variazione giornaliera
- -7.06%
- Variazione Mensile
- -17.71%
- Variazione Semestrale
- -17.28%
- Variazione Annuale
- -11.24%
21 settembre, domenica