GANX: Gain Therapeutics Inc

1.58 USD 0.12 (7.06%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GANX ha avuto una variazione del -7.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.58 e ad un massimo di 1.73.

Segui le dinamiche di Gain Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.58 1.73
Intervallo Annuale
1.41 3.19
Chiusura Precedente
1.70
Apertura
1.73
Bid
1.58
Ask
1.88
Minimo
1.58
Massimo
1.73
Volume
732
Variazione giornaliera
-7.06%
Variazione Mensile
-17.71%
Variazione Semestrale
-17.28%
Variazione Annuale
-11.24%
21 settembre, domenica