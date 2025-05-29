货币 / GANX
GANX: Gain Therapeutics Inc
1.58 USD 0.05 (3.07%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GANX汇率已更改-3.07%。当日，交易品种以低点1.58和高点1.67进行交易。
关注Gain Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GANX新闻
- Gain Therapeutics extends Phase 1b Parkinson’s drug trial to 12 months
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Gain Therapeutics stock at $8 price target
- BTIG lowers Gain Therapeutics stock price target to $9 on biomarker data timing
- Gain Therapeutics stock falls after announcing public offering
- Gain Therapeutics stock advances as Phase 1b trial enrollment exceeds expectations
- Gain Therapeutics increases authorized common shares to 100 million after stockholder vote
- Gain Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Gain Therapeutics Announces Oral Presentation at 2nd GBA1 Meeting
日范围
1.58 1.67
年范围
1.41 3.19
- 前一天收盘价
- 1.63
- 开盘价
- 1.63
- 卖价
- 1.58
- 买价
- 1.88
- 最低价
- 1.58
- 最高价
- 1.67
- 交易量
- 359
- 日变化
- -3.07%
- 月变化
- -17.71%
- 6个月变化
- -17.28%
- 年变化
- -11.24%
