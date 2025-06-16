Moedas / GAMB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GAMB: Gambling.com Group Limited
8.05 USD 0.03 (0.37%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GAMB para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.97 e o mais alto foi 8.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Gambling.com Group Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GAMB Notícias
- Gambling.com Analysts Slash Their Forecasts Following Q2 Results - Gambling.com Gr (NASDAQ:GAMB)
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Crude Oil Down 1%; US Retail Sales Rise 0.5% In July - Gambling.com Gr (NASDAQ:GAMB), Nutex Health (NASDAQ:NUTX)
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Gambling.com stock price target lowered to $15 at Stifel on GenAI impact
- Gambling.com stock price target lowered to $12 at BTIG on search headwinds
- Jefferies lowers Gambling.com stock price target to $15 on multiple contraction
- Applied Materials Issues Weak Outlook, Joins Globant, Sandisk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Gambling.com Group Limited (GAMB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gambling.com Group Limited (GAMB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Earnings call transcript: Gambling.com Group Q2 2025 beats EPS forecast
- Gambling.com Group earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Gambling.com Group shares tumble as weaker search rankings hit outlook
- Gambling.com: Misunderstood Growth Stock (NASDAQ:GAMB)
- Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Gambling.com (GAMB) Loses 16% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Gambling.com: Subscription Revenue Will Catalyze The Stock Rally. (NASDAQ:GAMB)
- Zacks.com featured highlights Catalyst Pharmaceuticals, SunOpta, Gambling.com and Orion Group
- Rising Cash Flows Make These 4 Stocks Worth Choosing Now
- Buy These 4 Stocks With Solid Net Profit Margin to Maximize Returns
- Jefferies lowers Gambling.com stock price target to $18 on multiple adjustment
- Gambling.com Group Announces the 2025 American Gambling Awards Program
- Benchmark reaffirms buy rating on Gambling.com stock amid prediction market potential
Faixa diária
7.97 8.23
Faixa anual
7.93 17.14
- Fechamento anterior
- 8.02
- Open
- 8.02
- Bid
- 8.05
- Ask
- 8.35
- Low
- 7.97
- High
- 8.23
- Volume
- 1.273 K
- Mudança diária
- 0.37%
- Mudança mensal
- -6.18%
- Mudança de 6 meses
- -36.11%
- Mudança anual
- -19.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh