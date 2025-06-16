Валюты / GAMB
GAMB: Gambling.com Group Limited
8.02 USD 0.03 (0.37%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GAMB за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.94, а максимальная — 8.08.
Следите за динамикой Gambling.com Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GAMB
Дневной диапазон
7.94 8.08
Годовой диапазон
7.93 17.14
- Предыдущее закрытие
- 8.05
- Open
- 8.05
- Bid
- 8.02
- Ask
- 8.32
- Low
- 7.94
- High
- 8.08
- Объем
- 1.307 K
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- -6.53%
- 6-месячное изменение
- -36.35%
- Годовое изменение
- -19.80%
