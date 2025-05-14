Moedas / FNGR
FNGR: FingerMotion Inc
1.70 USD 0.14 (8.97%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FNGR para hoje mudou para 8.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.57 e o mais alto foi 1.75.
Veja a dinâmica do par de moedas FingerMotion Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.57 1.75
Faixa anual
1.03 5.20
- Fechamento anterior
- 1.56
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Low
- 1.57
- High
- 1.75
- Volume
- 289
- Mudança diária
- 8.97%
- Mudança mensal
- 14.09%
- Mudança de 6 meses
- 20.57%
- Mudança anual
- -22.02%
