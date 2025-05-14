通貨 / FNGR
FNGR: FingerMotion Inc
1.68 USD 0.12 (7.69%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FNGRの今日の為替レートは、7.69%変化しました。日中、通貨は1あたり1.57の安値と1.75の高値で取引されました。
FingerMotion Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.57 1.75
1年のレンジ
1.03 5.20
- 以前の終値
- 1.56
- 始値
- 1.60
- 買値
- 1.68
- 買値
- 1.98
- 安値
- 1.57
- 高値
- 1.75
- 出来高
- 364
- 1日の変化
- 7.69%
- 1ヶ月の変化
- 12.75%
- 6ヶ月の変化
- 19.15%
- 1年の変化
- -22.94%
