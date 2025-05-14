Währungen / FNGR
FNGR: FingerMotion Inc
1.65 USD 0.03 (1.79%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FNGR hat sich für heute um -1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.64 bis zu einem Hoch von 1.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die FingerMotion Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FNGR News
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Amber International (NASDAQ:AMBR), Anterix (NASDAQ:ATEX)
- FingerMotion’s Subsidiary JiuGe Technology and Qingling Motors Collaborate on Advancing Intelligent Vehicle Solutions
- FingerMotion partners with Jincheng Automotive on emergency vehicles
- FingerMotion, Inc. Reports FY 2025 Financial Results
- FingerMotion Targets Indonesian Market with Launch of AI-Powered Insurance Risk Platform
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
Tagesspanne
1.64 1.72
Jahresspanne
1.03 5.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.68
- Eröffnung
- 1.69
- Bid
- 1.65
- Ask
- 1.95
- Tief
- 1.64
- Hoch
- 1.72
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -1.79%
- Monatsänderung
- 10.74%
- 6-Monatsänderung
- 17.02%
- Jahresänderung
- -24.31%
