Valute / FNGR
FNGR: FingerMotion Inc
1.61 USD 0.07 (4.17%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FNGR ha avuto una variazione del -4.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.61 e ad un massimo di 1.72.
Segui le dinamiche di FingerMotion Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNGR News
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Amber International (NASDAQ:AMBR), Anterix (NASDAQ:ATEX)
- FingerMotion’s Subsidiary JiuGe Technology and Qingling Motors Collaborate on Advancing Intelligent Vehicle Solutions
- FingerMotion partners with Jincheng Automotive on emergency vehicles
- FingerMotion, Inc. Reports FY 2025 Financial Results
- FingerMotion Targets Indonesian Market with Launch of AI-Powered Insurance Risk Platform
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
Intervallo Giornaliero
1.61 1.72
Intervallo Annuale
1.03 5.20
- Chiusura Precedente
- 1.68
- Apertura
- 1.69
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Minimo
- 1.61
- Massimo
- 1.72
- Volume
- 212
- Variazione giornaliera
- -4.17%
- Variazione Mensile
- 8.05%
- Variazione Semestrale
- 14.18%
- Variazione Annuale
- -26.15%
21 settembre, domenica