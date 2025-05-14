QuotazioniSezioni
FNGR: FingerMotion Inc

1.61 USD 0.07 (4.17%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FNGR ha avuto una variazione del -4.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.61 e ad un massimo di 1.72.

Intervallo Giornaliero
1.61 1.72
Intervallo Annuale
1.03 5.20
Chiusura Precedente
1.68
Apertura
1.69
Bid
1.61
Ask
1.91
Minimo
1.61
Massimo
1.72
Volume
212
Variazione giornaliera
-4.17%
Variazione Mensile
8.05%
Variazione Semestrale
14.18%
Variazione Annuale
-26.15%
