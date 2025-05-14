Divisas / FNGR
FNGR: FingerMotion Inc
1.56 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FNGR de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.54, mientras que el máximo ha alcanzado 1.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FingerMotion Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FNGR News
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Amber International (NASDAQ:AMBR), Anterix (NASDAQ:ATEX)
- FingerMotion’s Subsidiary JiuGe Technology and Qingling Motors Collaborate on Advancing Intelligent Vehicle Solutions
- FingerMotion partners with Jincheng Automotive on emergency vehicles
- FingerMotion, Inc. Reports FY 2025 Financial Results
- FingerMotion Targets Indonesian Market with Launch of AI-Powered Insurance Risk Platform
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
Rango diario
1.54 1.62
Rango anual
1.03 5.20
- Cierres anteriores
- 1.56
- Open
- 1.57
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Low
- 1.54
- High
- 1.62
- Volumen
- 191
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 4.70%
- Cambio a 6 meses
- 10.64%
- Cambio anual
- -28.44%
