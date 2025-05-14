Валюты / FNGR
FNGR: FingerMotion Inc
1.56 USD 0.05 (3.11%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FNGR за сегодня изменился на -3.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.55, а максимальная — 1.66.
Следите за динамикой FingerMotion Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FNGR
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Amber International (NASDAQ:AMBR), Anterix (NASDAQ:ATEX)
- FingerMotion’s Subsidiary JiuGe Technology and Qingling Motors Collaborate on Advancing Intelligent Vehicle Solutions
- FingerMotion partners with Jincheng Automotive on emergency vehicles
- FingerMotion, Inc. Reports FY 2025 Financial Results
- FingerMotion Targets Indonesian Market with Launch of AI-Powered Insurance Risk Platform
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
Дневной диапазон
1.55 1.66
Годовой диапазон
1.03 5.20
- Предыдущее закрытие
- 1.61
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Low
- 1.55
- High
- 1.66
- Объем
- 236
- Дневное изменение
- -3.11%
- Месячное изменение
- 4.70%
- 6-месячное изменение
- 10.64%
- Годовое изменение
- -28.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.