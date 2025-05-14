통화 / FNGR
FNGR: FingerMotion Inc
1.61 USD 0.07 (4.17%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FNGR 환율이 오늘 -4.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.61이고 고가는 1.72이었습니다.
FingerMotion Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FNGR News
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Amber International (NASDAQ:AMBR), Anterix (NASDAQ:ATEX)
- FingerMotion’s Subsidiary JiuGe Technology and Qingling Motors Collaborate on Advancing Intelligent Vehicle Solutions
- FingerMotion partners with Jincheng Automotive on emergency vehicles
- FingerMotion, Inc. Reports FY 2025 Financial Results
- FingerMotion Targets Indonesian Market with Launch of AI-Powered Insurance Risk Platform
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
일일 변동 비율
1.61 1.72
년간 변동
1.03 5.20
- 이전 종가
- 1.68
- 시가
- 1.69
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- 저가
- 1.61
- 고가
- 1.72
- 볼륨
- 212
- 일일 변동
- -4.17%
- 월 변동
- 8.05%
- 6개월 변동
- 14.18%
- 년간 변동율
- -26.15%
20 9월, 토요일