FLYX: flyExclusive Inc Class A
5.25 USD 0.20 (3.67%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FLYX para hoje mudou para -3.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.20 e o mais alto foi 5.94.
Veja a dinâmica do par de moedas flyExclusive Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FLYX Notícias
- Transcrição da teleconferência de resultados: Flyexclusive mostra forte crescimento de receita no 2º tri de 2025
- Earnings call transcript: Flyexclusive Q2 2025 shows strong revenue growth
- Receita da FlyExclusive dispara no 2º tri de 2025 com otimização da frota
- FlyExclusive Q2 2025 slides: Revenue soars as fleet optimization takes off
- flyExclusive appoints Adam Posar as senior VP of sales
- flyExclusive, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FLYX)
- flyExclusive: Cost Management Is Taking Shape, Not A Buy Yet (NYSE:FLYX)
- flyExclusive maintains ARGUS Platinum safety rating
- flyExclusive Launches Luxury Cessna Caravan and Amphibious Caravan Service from Tamiami Airport
- flyExclusive to Participate in a Fireside Chat at Jefferies’ 2025 Business Aviation Summit
- flyExclusive set for inclusion in 2025 Russell Indexes
- Frederica Golf Club Member Wins $100,000 flyExclusive Jet Club Membership with Hole-in-One at Member-Guest Tournament
- flyExclusive, Inc (FLYX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- flyExclusive Snaps Up Jet.AI's Aviation Business, Shares Fly Higher - Jet AI (NASDAQ:JTAI), flyExclusive (AMEX:FLYX)
Faixa diária
5.20 5.94
Faixa anual
1.79 6.90
- Fechamento anterior
- 5.45
- Open
- 5.28
- Bid
- 5.25
- Ask
- 5.55
- Low
- 5.20
- High
- 5.94
- Volume
- 83
- Mudança diária
- -3.67%
- Mudança mensal
- 37.80%
- Mudança de 6 meses
- 62.04%
- Mudança anual
- 76.17%
