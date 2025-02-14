Валюты / FLYX
FLYX: flyExclusive Inc Class A
5.13 USD 0.38 (8.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLYX за сегодня изменился на 8.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.81, а максимальная — 5.58.
Следите за динамикой flyExclusive Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FLYX
- Flyexclusive показывает сильный рост доходов в отчете за второй квартал 2025 года
- Earnings call transcript: Flyexclusive Q2 2025 shows strong revenue growth
- FlyExclusive во втором квартале 2025 года: доходы растут благодаря оптимизации флота
- FlyExclusive Q2 2025 slides: Revenue soars as fleet optimization takes off
- flyExclusive appoints Adam Posar as senior VP of sales
- flyExclusive, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FLYX)
- flyExclusive: Cost Management Is Taking Shape, Not A Buy Yet (NYSE:FLYX)
- flyExclusive maintains ARGUS Platinum safety rating
- flyExclusive Launches Luxury Cessna Caravan and Amphibious Caravan Service from Tamiami Airport
- flyExclusive to Participate in a Fireside Chat at Jefferies’ 2025 Business Aviation Summit
- flyExclusive set for inclusion in 2025 Russell Indexes
- Frederica Golf Club Member Wins $100,000 flyExclusive Jet Club Membership with Hole-in-One at Member-Guest Tournament
- flyExclusive, Inc (FLYX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- flyExclusive Snaps Up Jet.AI's Aviation Business, Shares Fly Higher - Jet AI (NASDAQ:JTAI), flyExclusive (AMEX:FLYX)
Дневной диапазон
4.81 5.58
Годовой диапазон
1.79 5.58
- Предыдущее закрытие
- 4.75
- Open
- 4.89
- Bid
- 5.13
- Ask
- 5.43
- Low
- 4.81
- High
- 5.58
- Объем
- 109
- Дневное изменение
- 8.00%
- Месячное изменение
- 34.65%
- 6-месячное изменение
- 58.33%
- Годовое изменение
- 72.15%
