FLYX: flyExclusive Inc Class A

5.13 USD 0.38 (8.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLYX за сегодня изменился на 8.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.81, а максимальная — 5.58.

Следите за динамикой flyExclusive Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.81 5.58
Годовой диапазон
1.79 5.58
Предыдущее закрытие
4.75
Open
4.89
Bid
5.13
Ask
5.43
Low
4.81
High
5.58
Объем
109
Дневное изменение
8.00%
Месячное изменение
34.65%
6-месячное изменение
58.33%
Годовое изменение
72.15%
