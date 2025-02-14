货币 / FLYX
FLYX: flyExclusive Inc Class A
5.13 USD 0.38 (8.00%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FLYX汇率已更改8.00%。当日，交易品种以低点4.81和高点5.58进行交易。
关注flyExclusive Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FLYX新闻
- Flyexclusive 2025年第二季度财报显示强劲收入增长
- Earnings call transcript: Flyexclusive Q2 2025 shows strong revenue growth
- FlyExclusive 2025年第二季度报告：收入飙升，机队优化成效显著
- FlyExclusive Q2 2025 slides: Revenue soars as fleet optimization takes off
- flyExclusive appoints Adam Posar as senior VP of sales
- flyExclusive, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FLYX)
- flyExclusive: Cost Management Is Taking Shape, Not A Buy Yet (NYSE:FLYX)
- flyExclusive maintains ARGUS Platinum safety rating
- flyExclusive Launches Luxury Cessna Caravan and Amphibious Caravan Service from Tamiami Airport
- flyExclusive to Participate in a Fireside Chat at Jefferies’ 2025 Business Aviation Summit
- flyExclusive set for inclusion in 2025 Russell Indexes
- Frederica Golf Club Member Wins $100,000 flyExclusive Jet Club Membership with Hole-in-One at Member-Guest Tournament
- flyExclusive, Inc (FLYX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- flyExclusive Snaps Up Jet.AI's Aviation Business, Shares Fly Higher - Jet AI (NASDAQ:JTAI), flyExclusive (AMEX:FLYX)
日范围
4.81 5.58
年范围
1.79 6.90
- 前一天收盘价
- 4.75
- 开盘价
- 4.89
- 卖价
- 5.13
- 买价
- 5.43
- 最低价
- 4.81
- 最高价
- 5.58
- 交易量
- 109
- 日变化
- 8.00%
- 月变化
- 34.65%
- 6个月变化
- 58.33%
- 年变化
- 72.15%
