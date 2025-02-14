Devises / FLYX
FLYX: flyExclusive Inc Class A
4.96 USD 0.26 (4.98%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FLYX a changé de -4.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.75 et à un maximum de 5.57.
Suivez la dynamique flyExclusive Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FLYX Nouvelles
- Transcription des résultats : Flyexclusive T2 2025 affiche une forte croissance du chiffre d’affaires
- Earnings call transcript: Flyexclusive Q2 2025 shows strong revenue growth
- FlyExclusive T2 2025 : le chiffre d’affaires s’envole avec l’optimisation de la flotte
- FlyExclusive Q2 2025 slides: Revenue soars as fleet optimization takes off
- flyExclusive appoints Adam Posar as senior VP of sales
- flyExclusive, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FLYX)
- flyExclusive: Cost Management Is Taking Shape, Not A Buy Yet (NYSE:FLYX)
- flyExclusive maintains ARGUS Platinum safety rating
- flyExclusive Launches Luxury Cessna Caravan and Amphibious Caravan Service from Tamiami Airport
- flyExclusive to Participate in a Fireside Chat at Jefferies’ 2025 Business Aviation Summit
- flyExclusive set for inclusion in 2025 Russell Indexes
- Frederica Golf Club Member Wins $100,000 flyExclusive Jet Club Membership with Hole-in-One at Member-Guest Tournament
- flyExclusive, Inc (FLYX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- flyExclusive Snaps Up Jet.AI's Aviation Business, Shares Fly Higher - Jet AI (NASDAQ:JTAI), flyExclusive (AMEX:FLYX)
Range quotidien
4.75 5.57
Range Annuel
1.79 6.90
- Clôture Précédente
- 5.22
- Ouverture
- 5.57
- Bid
- 4.96
- Ask
- 5.26
- Plus Bas
- 4.75
- Plus Haut
- 5.57
- Volume
- 254
- Changement quotidien
- -4.98%
- Changement Mensuel
- 30.18%
- Changement à 6 Mois
- 53.09%
- Changement Annuel
- 66.44%
20 septembre, samedi