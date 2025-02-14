Währungen / FLYX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FLYX: flyExclusive Inc Class A
4.91 USD 0.31 (5.94%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLYX hat sich für heute um -5.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.75 bis zu einem Hoch von 5.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die flyExclusive Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLYX News
- Earnings Call Transkript: Flyexclusive zeigt starkes Umsatzwachstum in Q2 2025
- Earnings call transcript: Flyexclusive Q2 2025 shows strong revenue growth
- FlyExclusive Q2 2025: Flottenoptimierung beflügelt Umsatz und Ergebnis
- FlyExclusive Q2 2025 slides: Revenue soars as fleet optimization takes off
- flyExclusive appoints Adam Posar as senior VP of sales
- flyExclusive, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FLYX)
- flyExclusive: Cost Management Is Taking Shape, Not A Buy Yet (NYSE:FLYX)
- flyExclusive maintains ARGUS Platinum safety rating
- flyExclusive Launches Luxury Cessna Caravan and Amphibious Caravan Service from Tamiami Airport
- flyExclusive to Participate in a Fireside Chat at Jefferies’ 2025 Business Aviation Summit
- flyExclusive set for inclusion in 2025 Russell Indexes
- Frederica Golf Club Member Wins $100,000 flyExclusive Jet Club Membership with Hole-in-One at Member-Guest Tournament
- flyExclusive, Inc (FLYX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- flyExclusive Snaps Up Jet.AI's Aviation Business, Shares Fly Higher - Jet AI (NASDAQ:JTAI), flyExclusive (AMEX:FLYX)
Tagesspanne
4.75 5.57
Jahresspanne
1.79 6.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.22
- Eröffnung
- 5.57
- Bid
- 4.91
- Ask
- 5.21
- Tief
- 4.75
- Hoch
- 5.57
- Volumen
- 121
- Tagesänderung
- -5.94%
- Monatsänderung
- 28.87%
- 6-Monatsänderung
- 51.54%
- Jahresänderung
- 64.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K