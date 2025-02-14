通貨 / FLYX
FLYX: flyExclusive Inc Class A
5.22 USD 0.23 (4.22%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FLYXの今日の為替レートは、-4.22%変化しました。日中、通貨は1あたり5.12の安値と5.94の高値で取引されました。
flyExclusive Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.12 5.94
1年のレンジ
1.79 6.90
- 以前の終値
- 5.45
- 始値
- 5.28
- 買値
- 5.22
- 買値
- 5.52
- 安値
- 5.12
- 高値
- 5.94
- 出来高
- 107
- 1日の変化
- -4.22%
- 1ヶ月の変化
- 37.01%
- 6ヶ月の変化
- 61.11%
- 1年の変化
- 75.17%
