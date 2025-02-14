QuotazioniSezioni
FLYX: flyExclusive Inc Class A

4.96 USD 0.26 (4.98%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FLYX ha avuto una variazione del -4.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.75 e ad un massimo di 5.57.

Segui le dinamiche di flyExclusive Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.75 5.57
Intervallo Annuale
1.79 6.90
Chiusura Precedente
5.22
Apertura
5.57
Bid
4.96
Ask
5.26
Minimo
4.75
Massimo
5.57
Volume
254
Variazione giornaliera
-4.98%
Variazione Mensile
30.18%
Variazione Semestrale
53.09%
Variazione Annuale
66.44%
