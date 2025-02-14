Valute / FLYX
FLYX: flyExclusive Inc Class A
4.96 USD 0.26 (4.98%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FLYX ha avuto una variazione del -4.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.75 e ad un massimo di 5.57.
Segui le dinamiche di flyExclusive Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.75 5.57
Intervallo Annuale
1.79 6.90
- Chiusura Precedente
- 5.22
- Apertura
- 5.57
- Bid
- 4.96
- Ask
- 5.26
- Minimo
- 4.75
- Massimo
- 5.57
- Volume
- 254
- Variazione giornaliera
- -4.98%
- Variazione Mensile
- 30.18%
- Variazione Semestrale
- 53.09%
- Variazione Annuale
- 66.44%
21 settembre, domenica