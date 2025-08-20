Moedas / EUO
EUO: ProShares UltraShort Euro
27.80 USD 0.33 (1.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EUO para hoje mudou para 1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.80 e o mais alto foi 27.85.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraShort Euro. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EUO Notícias
Faixa diária
27.80 27.85
Faixa anual
27.16 36.07
- Fechamento anterior
- 27.47
- Open
- 27.83
- Bid
- 27.80
- Ask
- 28.10
- Low
- 27.80
- High
- 27.85
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 1.20%
- Mudança mensal
- -1.42%
- Mudança de 6 meses
- -14.25%
- Mudança anual
- -8.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh