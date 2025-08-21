KurseKategorien
Währungen / EUO
Zurück zum Aktien

EUO: ProShares UltraShort Euro

27.73 USD 0.26 (0.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EUO hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.73 bis zu einem Hoch von 27.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Euro-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EUO News

Tagesspanne
27.73 27.85
Jahresspanne
27.16 36.07
Vorheriger Schlusskurs
27.47
Eröffnung
27.83
Bid
27.73
Ask
28.03
Tief
27.73
Hoch
27.85
Volumen
35
Tagesänderung
0.95%
Monatsänderung
-1.67%
6-Monatsänderung
-14.47%
Jahresänderung
-8.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K