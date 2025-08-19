Валюты / EUO
EUO: ProShares UltraShort Euro
27.44 USD 0.37 (1.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EUO за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.31, а максимальная — 27.59.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Euro. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EUO
Дневной диапазон
27.31 27.59
Годовой диапазон
27.31 36.07
- Предыдущее закрытие
- 27.81
- Open
- 27.55
- Bid
- 27.44
- Ask
- 27.74
- Low
- 27.31
- High
- 27.59
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- -1.33%
- Месячное изменение
- -2.70%
- 6-месячное изменение
- -15.36%
- Годовое изменение
- -9.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.