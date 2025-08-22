Dövizler / EUO
EUO: ProShares UltraShort Euro
27.95 USD 0.22 (0.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EUO fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.89 ve Yüksek fiyatı olarak 27.96 aralığında işlem gördü.
ProShares UltraShort Euro hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
27.89 27.96
Yıllık aralık
27.16 36.07
- Önceki kapanış
- 27.73
- Açılış
- 27.89
- Satış
- 27.95
- Alış
- 28.25
- Düşük
- 27.89
- Yüksek
- 27.96
- Hacim
- 11
- Günlük değişim
- 0.79%
- Aylık değişim
- -0.89%
- 6 aylık değişim
- -13.79%
- Yıllık değişim
- -7.60%
21 Eylül, Pazar