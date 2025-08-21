통화 / EUO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EUO: ProShares UltraShort Euro
27.95 USD 0.22 (0.79%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EUO 환율이 오늘 0.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.89이고 고가는 27.96이었습니다.
ProShares UltraShort Euro 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EUO News
- EUR/USD: Euro Bullish Trend Intact Despite Sell-Off After FOMC (null:EUR:USD)
- Fed Needs To Deliver For Dollar Bears
- EUR/USD Steadies Ahead Of Fed Call Following France Downgrade
- The Dollar (DXY) Is Softer To Start The New Week
- Week Ahead: Federal Reserve And Bank of Canada To Cut, While BOJ And BOE Stand Pat
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- ECB Meeting May Be A Non-Event, U.S. CPI Is Key
- Deflation Continues To Grip China
- Dollar Trades With Heavier Bias, Nonfarm Payroll Revisions Ahead
- Japanese And French Politics Take Limelight For The Moment
- US CPI To Temper Fed Rate Cut Spec, French Political Intrigue & Downgrade, ECB Stands Pat
- EUR/USD Breaks Channel As Rate Cut Bets Ramp Up… Potential 370 Pip Rally Incoming?
- Dollar Stabilizes
- The Greenback Surges While Rates Jump
- September 2025 Monthly (null:DXY)
- Chop Fest In FX Continues
- China Allows Faster Yuan Appreciation, While Follow-Through Selling Weighs On Greenback
- French Political Storm: What It Means For Bonds And The Euro
- Market Sees Challenge To Fed's Independence By Trump's Attempt To Fire Cook
- Markets Consolidate After The Big Moves Before The Weekend
- A Detailed Look At The FX Market After The Powell Speech – Technical Levels
- The Greenback Is Firm Ahead Of Powell's Jackson Hole Speech (SPX)
- EUR/USD Slides With Focus Shifting To The Jackson Hole Symposium (Technical Analysis)
- Preliminary August PMI Shows Many Are Coping With U.S. Shock
일일 변동 비율
27.89 27.96
년간 변동
27.16 36.07
- 이전 종가
- 27.73
- 시가
- 27.89
- Bid
- 27.95
- Ask
- 28.25
- 저가
- 27.89
- 고가
- 27.96
- 볼륨
- 11
- 일일 변동
- 0.79%
- 월 변동
- -0.89%
- 6개월 변동
- -13.79%
- 년간 변동율
- -7.60%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K