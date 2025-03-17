Moedas / DRCT
DRCT: Direct Digital Holdings Inc - Class A
0.39 USD 0.01 (2.50%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DRCT para hoje mudou para -2.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.37 e o mais alto foi 0.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Direct Digital Holdings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.37 0.43
Faixa anual
0.37 6.60
- Fechamento anterior
- 0.40
- Open
- 0.41
- Bid
- 0.39
- Ask
- 0.69
- Low
- 0.37
- High
- 0.43
- Volume
- 270
- Mudança diária
- -2.50%
- Mudança mensal
- -17.02%
- Mudança de 6 meses
- -38.10%
- Mudança anual
- -81.60%
