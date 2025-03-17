Valute / DRCT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DRCT: Direct Digital Holdings Inc - Class A
0.37 USD 0.02 (5.13%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DRCT ha avuto una variazione del -5.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.37 e ad un massimo di 0.41.
Segui le dinamiche di Direct Digital Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRCT News
- Direct Digital Holdings raises $25 million through preferred stock issuance
- Direct Digital Holdings earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Direct digital holdings president Smith sells $22k in shares
- Orange 142 Releases Gaming Best Practices Guide to Help Marketers Level Up In-Game Advertising Strategies
- Orange 142 Releases Micro-Influencer Marketing Best Practices as Brands Seek Deeper Engagement
- Direct Digital stock plunges to 52-week low of $0.44 amid market challenges
- Direct Digital faces Nasdaq delisting over stock price
- Orange 142 Releases Best Practices for Foot Traffic Attribution as Real-World Visits Rebound
- Direct Digital Holdings reports unregistered equity sales
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
Intervallo Giornaliero
0.37 0.41
Intervallo Annuale
0.37 6.60
- Chiusura Precedente
- 0.39
- Apertura
- 0.40
- Bid
- 0.37
- Ask
- 0.67
- Minimo
- 0.37
- Massimo
- 0.41
- Volume
- 597
- Variazione giornaliera
- -5.13%
- Variazione Mensile
- -21.28%
- Variazione Semestrale
- -41.27%
- Variazione Annuale
- -82.55%
21 settembre, domenica