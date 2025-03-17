QuotazioniSezioni
DRCT
DRCT: Direct Digital Holdings Inc - Class A

0.37 USD 0.02 (5.13%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DRCT ha avuto una variazione del -5.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.37 e ad un massimo di 0.41.

Segui le dinamiche di Direct Digital Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.37 0.41
Intervallo Annuale
0.37 6.60
Chiusura Precedente
0.39
Apertura
0.40
Bid
0.37
Ask
0.67
Minimo
0.37
Massimo
0.41
Volume
597
Variazione giornaliera
-5.13%
Variazione Mensile
-21.28%
Variazione Semestrale
-41.27%
Variazione Annuale
-82.55%
21 settembre, domenica