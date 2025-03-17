Währungen / DRCT
DRCT: Direct Digital Holdings Inc - Class A
0.39 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DRCT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.37 bis zu einem Hoch von 0.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direct Digital Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.37 0.41
Jahresspanne
0.37 6.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.39
- Eröffnung
- 0.40
- Bid
- 0.39
- Ask
- 0.69
- Tief
- 0.37
- Hoch
- 0.41
- Volumen
- 492
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -17.02%
- 6-Monatsänderung
- -38.10%
- Jahresänderung
- -81.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K