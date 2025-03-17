货币 / DRCT
DRCT: Direct Digital Holdings Inc - Class A
0.40 USD 0.01 (2.44%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DRCT汇率已更改-2.44%。当日，交易品种以低点0.39和高点0.45进行交易。
关注Direct Digital Holdings Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DRCT新闻
- Direct Digital Holdings raises $25 million through preferred stock issuance
- Direct Digital Holdings earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Direct digital holdings president Smith sells $22k in shares
- Orange 142 Releases Gaming Best Practices Guide to Help Marketers Level Up In-Game Advertising Strategies
- Orange 142 Releases Micro-Influencer Marketing Best Practices as Brands Seek Deeper Engagement
- Direct Digital stock plunges to 52-week low of $0.44 amid market challenges
- Direct Digital faces Nasdaq delisting over stock price
- Orange 142 Releases Best Practices for Foot Traffic Attribution as Real-World Visits Rebound
- Direct Digital Holdings reports unregistered equity sales
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
日范围
0.39 0.45
年范围
0.39 6.60
- 前一天收盘价
- 0.41
- 开盘价
- 0.40
- 卖价
- 0.40
- 买价
- 0.70
- 最低价
- 0.39
- 最高价
- 0.45
- 交易量
- 351
- 日变化
- -2.44%
- 月变化
- -14.89%
- 6个月变化
- -36.51%
- 年变化
- -81.13%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值