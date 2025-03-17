Currencies / DRCT
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
DRCT: Direct Digital Holdings Inc - Class A
0.41 USD 0.01 (2.38%)
Sector: Communication Services Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
DRCT exchange rate has changed by -2.38% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 0.40 and at a high of 0.43.
Follow Direct Digital Holdings Inc - Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRCT News
- Direct Digital Holdings raises $25 million through preferred stock issuance
- Direct Digital Holdings earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Direct digital holdings president Smith sells $22k in shares
- Orange 142 Releases Gaming Best Practices Guide to Help Marketers Level Up In-Game Advertising Strategies
- Orange 142 Releases Micro-Influencer Marketing Best Practices as Brands Seek Deeper Engagement
- Direct Digital stock plunges to 52-week low of $0.44 amid market challenges
- Direct Digital faces Nasdaq delisting over stock price
- Orange 142 Releases Best Practices for Foot Traffic Attribution as Real-World Visits Rebound
- Direct Digital Holdings reports unregistered equity sales
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
Daily Range
0.40 0.43
Year Range
0.39 6.60
- Previous Close
- 0.42
- Open
- 0.42
- Bid
- 0.41
- Ask
- 0.71
- Low
- 0.40
- High
- 0.43
- Volume
- 348
- Daily Change
- -2.38%
- Month Change
- -12.77%
- 6 Months Change
- -34.92%
- Year Change
- -80.66%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev