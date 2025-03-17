Devises / DRCT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DRCT: Direct Digital Holdings Inc - Class A
0.37 USD 0.02 (5.13%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DRCT a changé de -5.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.37 et à un maximum de 0.41.
Suivez la dynamique Direct Digital Holdings Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRCT Nouvelles
- Direct Digital Holdings raises $25 million through preferred stock issuance
- Direct Digital Holdings earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Direct digital holdings president Smith sells $22k in shares
- Orange 142 Releases Gaming Best Practices Guide to Help Marketers Level Up In-Game Advertising Strategies
- Orange 142 Releases Micro-Influencer Marketing Best Practices as Brands Seek Deeper Engagement
- Direct Digital stock plunges to 52-week low of $0.44 amid market challenges
- Direct Digital faces Nasdaq delisting over stock price
- Orange 142 Releases Best Practices for Foot Traffic Attribution as Real-World Visits Rebound
- Direct Digital Holdings reports unregistered equity sales
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
Range quotidien
0.37 0.41
Range Annuel
0.37 6.60
- Clôture Précédente
- 0.39
- Ouverture
- 0.40
- Bid
- 0.37
- Ask
- 0.67
- Plus Bas
- 0.37
- Plus Haut
- 0.41
- Volume
- 597
- Changement quotidien
- -5.13%
- Changement Mensuel
- -21.28%
- Changement à 6 Mois
- -41.27%
- Changement Annuel
- -82.55%
20 septembre, samedi