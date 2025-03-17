Dövizler / DRCT
DRCT: Direct Digital Holdings Inc - Class A
0.37 USD 0.02 (5.13%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DRCT fiyatı bugün -5.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.37 ve Yüksek fiyatı olarak 0.41 aralığında işlem gördü.
Direct Digital Holdings Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Direct Digital Holdings raises $25 million through preferred stock issuance
- Direct Digital Holdings earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Direct digital holdings president Smith sells $22k in shares
- Orange 142 Releases Gaming Best Practices Guide to Help Marketers Level Up In-Game Advertising Strategies
- Orange 142 Releases Micro-Influencer Marketing Best Practices as Brands Seek Deeper Engagement
- Direct Digital stock plunges to 52-week low of $0.44 amid market challenges
- Direct Digital faces Nasdaq delisting over stock price
- Orange 142 Releases Best Practices for Foot Traffic Attribution as Real-World Visits Rebound
- Direct Digital Holdings reports unregistered equity sales
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
Günlük aralık
0.37 0.41
Yıllık aralık
0.37 6.60
- Önceki kapanış
- 0.39
- Açılış
- 0.40
- Satış
- 0.37
- Alış
- 0.67
- Düşük
- 0.37
- Yüksek
- 0.41
- Hacim
- 597
- Günlük değişim
- -5.13%
- Aylık değişim
- -21.28%
- 6 aylık değişim
- -41.27%
- Yıllık değişim
- -82.55%
21 Eylül, Pazar