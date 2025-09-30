- Visão do mercado
DFSB: Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I
A taxa do DFSB para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.26 e o mais alto foi 53.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFSB hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I (DFSB) está avaliado em 53.26. O instrumento é negociado dentro de -0.06%, o fechamento de ontem foi 53.29, e o volume de negociação atingiu 30. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFSB em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I está avaliado em 53.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.08% e USD. Monitore os movimentos de DFSB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFSB?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I (DFSB) pelo preço atual 53.26. Ordens geralmente são executadas perto de 53.26 ou 53.56, enquanto 30 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFSB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFSB?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I envolve considerar a faixa anual 50.14 - 53.65 e o preço atual 53.26. Muitos comparam 1.54% e 3.16% antes de enviar ordens em 53.26 ou 53.56. Estude as mudanças diárias de preço de DFSB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF?
O maior preço de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) no último ano foi 53.65. As ações oscilaram bastante dentro de 50.14 - 53.65, e a comparação com 53.29 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF?
O menor preço de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) no ano foi 50.14. A comparação com o preço atual 53.26 e 50.14 - 53.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFSB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFSB?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 53.29 e -0.08% após os eventos corporativos.
