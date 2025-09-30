报价部分
货币 / DFSB
DFSB: Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I

53.30 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFSB汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点53.28和高点53.35进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFSB股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I股票今天的定价为53.30。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为53.29，交易量达到16。DFSB的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I目前的价值为53.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.00%和USD。实时查看图表以跟踪DFSB走势。

如何购买DFSB股票？

您可以以53.30的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I股票。订单通常设置在53.30或53.60附近，而16和0.02%显示市场活动。立即关注DFSB的实时图表更新。

如何投资DFSB股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I需要考虑年度范围50.14 - 53.65和当前价格53.30。许多人在以53.30或53.60下订单之前，会比较1.62%和。实时查看DFSB价格图表，了解每日变化。

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF的最高价格是53.65。在50.14 - 53.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I的绩效。

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF（DFSB）的最低价格为50.14。将其与当前的53.30和50.14 - 53.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFSB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFSB股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Sustainability Fixed I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.29和0.00%中可见。

日范围
53.28 53.35
年范围
50.14 53.65
前一天收盘价
53.29
开盘价
53.29
卖价
53.30
买价
53.60
最低价
53.28
最高价
53.35
交易量
16
日变化
0.02%
月变化
1.62%
6个月变化
3.23%
年变化
0.00%
